Modanisa.com adına yarışan takım, Avrupa Şampiyonası'na gidiyor

06.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:40

Modanisa'nın süreçlerini "Piksel Köyü" adlı proje ile oyunlaştıran ekip, aldıkları birincilik ile 9-10 Aralık'ta Berlin'de gerçekleştirilecek Avrupa'nın en büyük oyunlaştırma konferansı Gamification Europe'a katılmaya hak kazandı.

Kar amacı gütmeyen Londra merkezli Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Gamfed'in Türkiye Temsilciliği olan tamamı gönüllülerden kurulu Gamfed Türkiye'nin 2.kez düzenlediği "Gamification Hackathon" 27-29 Eylül tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Galata kampüsünde gerçekleşti. Katılımcıların kendilerine verilen bir iş hedefini hem sorun sahibi firma hem de oyunlaştırma uzmanlarıyla çalışarak 48 saatte bir fikirle çözüm önerdikleri ödüllü bir yarış olan Gamification Hackathon'da oyunlaştırma olarak adlandırılan iş modeli, oyun tasarım tekniklerinin gerçek hayattaki bir sorunu çözmek üzere uygulanıyor.

Bu yıl 2.'si düzenlenen ve farklı sektörlerden 16 firma ve sivil toplum örgütünün iş hedefleriyle birlikte mentor olarak destek verdikleri Gamification Hackathon'a Türkiye'nin çeşitli illerinden 16 öğrenci kulübü katıldı. 27 Eylül Cuma akşamı eğitimlerle başlayan Gamification Hackathon kapsamında katılımcı ekipler 48 saat ara vermeden çalışarak iş hedefi veren firmaların sorunlarını çözmeye çalıştılar. Koç ve Sabancı Üniversitelerinin tıp, tarih, bilgisayar mühendisliği, görsel sanatlar, matematik mühendisliği gibi farklı bölüm öğrencilerinden oluşan grubumuz, 48 saat süren macera sonunda Modanisa.com mentorluğunda gerçekleştirdikleri çalışma ile oyunlaştırma mekanikleri kullanılarak Modanisa'nın hem iletişim modeli hem de iş yapış şekillerini değiştirmeyi hedefledi.

Etkinlik sonunda Modanisa Lojistik Ekibinin mentorluğu ile hazırladıkları "Pixel Köyü" adındaki uygulama projesiniProf. Dr. Sinan Canan, Migros CRM Direktörü Kına Demirel, Yatırımcı Hande Enes, Prof.Dr. Uğur Batı ve Akademisyen Çakır Aker'den oluşan Jüriye 3 dakikalık bir sunumla anlatan KARMA ekibi birinciliği elde ederken, proje, yakın zamanda lojistik ekibi tarafından hayata geçirilecek.

Modanisa Lojistik Ekibinin mentorluğu ile Koç ve Sabancı Üniversitesi öğrencilerinden oluşan KARMA ekibi ayrıca 9-10 Aralık'ta Berlin'de gerçekleştirilecek Avrupa'nın en büyük oyunlaştırma konferansı Gamification Europe'a katılma hakkı kazandı.

Kaynak: Bültenler