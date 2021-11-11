Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu
2017 yılından bu yana yumurtalık kanseriyle mücadele eden modacı Bahar Korçan, 57 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberinin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.
Tarkan, Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren 57 yaşındaki moda tasarımcısı Bahar Korçan, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Korçan'ın ölüm haberinin yayılmasının ardından Tarkan, Armağan Çağlayan ve Balçiçek İlter gibi isimlerden peş peşe taziye paylaşımları geldi.
1964 yılında dünyaya gelen Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı.1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçilen Bahar Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yapan Korçan, 2018 yılında konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı.
"Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım… Çok üzgünüm."
"Güzel Bahar, iyi kalpli Bahar. Ötesi yok, çok üzgünüm. Nur içinde yat."
"Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm."
"Yattığın yer incinmesin."
"Sabah Tamer Yılmaz'dan aldım haberi. Bahar Koçan için ahh dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok."
"Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun"
Hoşça kal güzel yüreklim.. Bahar Korçan... Çok üzgünüm çok…"