Son dakika haberleri! (Ek bilgiyle) MODACI BAHAR KORÇAN HAYATINI KAYBETTİ

İdris TİFTİKCİ Moda tasarımcısı Bahar Korçan tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetti.

2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'dan üzen haber geldi. Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan usta moda tasarımcısı Bahar Korçan 57 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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-Bahar Korçan'ın fotoğrafı