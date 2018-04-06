Moda Tutkusunun Tasarımlara Dönüştüğü Yer

Dünyanın en eski moda okulu ESMOD ile Türkiye'nin en köklü markalarından Vakko'nun bir araya gelerek kurduğu 'Vakko Esmod Moda Akademisi' modaya ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkesi bekliyor. Vakko Esmod Moda Akademisi öğrencileri, Uluslararası Esmod okullarından mezun, eğitimde en az 10 yıllık donanımlı eğitmen kadrosundan aldıkları 3 yıllık eğitimin ardından mezun olduklarında Milli Eğitim Bakanlığından mezun olduğuna dair program bitirme sertifikası ve Esmod tarafından verilen yurtdışından Uluslararası Yüksek Meslek Okulu Diploması olarak geçerliliği olan Fransız meslek yüksek okulu diploması almaya hak kazanıyorlar. Yaratıcı profesyoneller yetiştiren Vakko Esmod Moda Akademisi, Türkiye'de moda eğitimi veren ve diplomasının uluslararası geçerliliği olan tek Moda Okulu olma özelliği taşıyor.

2018 -2019 Moda Tasarımı ve Yaratımı Diploma programı ile Vakko Esmod Moda Akademisi dünyasına girmek, moda ve tasarım alanında emin adımlarla ilerlemek isteyenler Eylül ayına kadar kayıt yaptırabilecekler. Akademiye girişte tüm aday öğrencilerin katılım şartının olduğu değerlendirme sistemi gerçekleştiriliyor. Paris Esmod Moda Akademisi müfredatı ile birebir aynı eğitimi alma şansı yakalayan Vakko Esmod Moda Akademisi öğrencileri aynı zamanda dünyadaki tüm Esmod okullarında 'Öğrenci değişim programı' ile eğitim alma fırsatı da buluyor.

Her ay düzenlenen Moda Tasarımı ve Yaratımı Diploma Programı Tanıtım Seminerleri, Nisan ve Mayıs aylarında, 27 Nisan ve 25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. Seminerlerimizde Uluslararası Esmod okullarından mezun eğitmenlerimiz, ESMOD Moda Tasarımı ve Modelizm metodunu, öğrencilerin yaratıcılık ve uygulama süreçlerini anlatmaktalar. Vakko Esmod Genel Direktörü, uluslararası Esmod okullarını ve eğitim sonrası Vakko bünyesinde ve sektör işbirlikleri çerçevesinde diğer markalarda işe alım sürecini aktararak, Vakko Esmod öğrencisi olduktan sonra adayların nasıl bir dünyaya adım atacaklarını ayrıntıları ile anlatmaktadır. Moda Tasarımı ve Yaratımı diploma programına yönelik belirli periyodlarda düzenlenen misafir öğrenci günlerinde aday öğrenciler, uluslararası eğitim ortamını deneyimleyebilir, eğitmenlerle tanışabilir ve başvuru koşullarını öğrenebilir. Takip eden dönemde misafir öğrenci günleri tarih aralıkları 24-26 Nisan ve 21-24 Mayıs'tır. Dünyanın en prestijli moda okulu olan ESMOD'un diploması dünyanın her yerinde geçerli bir diplomadır. Ayrıca ESMOD mezunları dünyanın önde gelen moda devlerinde ve moda yayınlarında çalışma fırsatını yakalıyorlar. Dünyaca ünlü ESMOD mezunlarının arasında Balmain kreatif direktörleri Olivier Rousteing ve Christophe Decarnin, Dice Kayek markasının tasarımcısı Ece Ege, Burberry tasarımcısı Thomas Vasseur, Thierry Mugler, Catherine Malandrino ve Suzy Menkes gibi birçok isim yer alıyor. Paris merkezli uluslararası eğitim ağıyla ve kariyer imkanlarıyla, öğrencilerinin geleceğine yön veren Vakko Moda Merkezi ve Vakko Üretim Merkezi'nin kapılarını da öğrencilerine yıllık planlanan staj ve iş başında öğrenme metodu ile açarak geleceğin profesyonellerini tam donanımlı olarak yetiştiriyor.