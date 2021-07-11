Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var
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Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var

Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy-Moda seferini yapan tramvay hattında hemen hemen her gün yanlış park nedeniyle seferler duruyor.

Kadıköy-Moda seferini yapan tramvay hattında hemen hemen her gün yanlış park nedeniyle seferler duruyor. Vurdumduymaz sürücüler nedeniyle 2021'in ilk 6 ayında toplam 20 saat seferler aksadı. DHA ekibi gelişi güzel park yüzünden duran seferlere şahit oldu. Hatalı park nedeniyle tramvay seferleri durdu, vatman inerek sürücüleri aradı.  Hattın bulunduğu güzergahta dükkan sahibi olan Ercan Yıldız, "2-3 gün önce bir sürücü aracını bıraktı gitti. Aracı çekmeye çalıştık çekemedik. Yaklaşık bir saat kadar tramvay gidemedi. Aracın sahibi bırakıp köfteciye yemek yemeye gitmiş" diye konuştu. 

VATMANLAR YANLIŞ PARKI YAPAN SÜRÜCÜLERİ ARIYOR

Özellikle 65 yaş üstü kişilerin kullandığı Kadıköy-Moda yani T3 tramvay hattı, günde 78 sefer yapıyor. Uzun yıllardır kullanımda olan tarihi sayılabilecek tramvay hattında, ray üzerine yapılan araç parkları seferleri aksatıyor. Raylara yapılan parkların yanı sıra belirlenen duba ve sarı çizgiler çevresinde yapılan yanlış park etmeler de seferleri aksatabiliyor. Bu gibi durumlarla sık sık karşılaşan vatmanlar, tramvaydan inerek yanlış park eden sürücüleri arıyor. Sürücü bulunmazsa, aracın çekilmesi için trafik ekiplerine haber veriliyor.

OCAK-HAZİRAN AYLARI ARASINDA SEFERLER 1200 DAKİKA AKSADI 

Metro İstanbul'dan edinilen bilgiye göre, 2021 yılının Ocak ayından Haziran ayına kadar seferlerde tam 1200 dakikalık aksama yaşandı. Dakika olarak en düşük sefer aksaklığı 80 dakika ile Nisan ayında yaşanırken, en yüksek sefer aksaklığı 380 dakika ile Haziran ayında yaşandı. 

"20 DAKİKADA BİTECEK SEFERİN 40 DAKİKADA BİTMESİ ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"DHA kamerasına gelişi güzel park yüzünden duran seferler yansıdı. Hatalı park nedeniyle tramvay seferleri durdu, vatman inerek sürücüleri aradı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, hattın daha çok turistik amaçlı olduğunu belirtirken, "Günde 78 tane sefer yapıyor bu hat. Keyifli bir hat dedim ama bu hattın keyfini yanlış park etme kaçırıyor. Haftada 2-6 arasında böyle vaka yaşanıyor. Bazıları kısa sürede çözülüyor, makinistimiz hemen müdahale ediyor şoförü bulmaya çalışıyor hat üzerinde ama bazılarına ulaşamıyor. Çekici çağırıyor, çekici bekleniyor, bazen 40-50 dakikayı bulan zamanlar alıyor. 20 dakikada bitecek seferin 40 dakikada bitmesi çok büyük bir kayıp demek" şeklinde konuştu. 

"40 DAKİKALIK AKSAMA OLURSA 78 SEFERDEN 5-6 SEFER AKSAMIŞ OLUYOR"Özgür Soy, "40 dakikalık aksamalar olursa 78 seferden 5-6 sefer aksamış oluyor bir gün içerisinde. Aslında hiçbir bahanesi yok. Raylı sistemlerin en büyük özelliği dakikliğidir, seferlerin saat gibi işlemesidir. İnsanlar baktığı zaman sefer saatine kaç dakika sonra orada olacağını bilir. Saniyesi saniyesine şaşmaz ama bu park eden araçlar yüzünden aksıyor" dedi. 

"HATTIN ÜZERİNE PARK EDİP KÖFTE YEMEYE GİTMİŞ" Hattın bulunduğu güzergahta dükkan sahibi olan Ercan Yıldız, "Bilinçsiz sürücüler park ediyor. Tramvayın çalışmadığını düşünüyorlar herhalde. Bazısı 5 dakika işim var hemen çıkacağım deyip gidiyor, bazısı 2 saat, 3 saat sonra geliyor. Bundan 2-3 gün önce, bir araç bıraktı gitti. Aracı çekmeye çalıştık çekemedik. Yaklaşık 1 saat kadar tramvay gidemedi. Aracın sahibi bırakıp köfteciye yemek yemeye gitmiş" diye konuştu. 

"2 SAAT BEKLEYEN BİLE OLUYORDU" T3 tramvay hattının olduğu yerde börekçilik yapan Alp Palas, "Daha önce çok denk geldim. Sarı çizgiler vardı. Sarı çizgilerin dışına park ettikleri zaman tramvay hiçbir şekilde geçiş yapamıyordu orada. 25 dakika bekleyen de var 10 dakika bekleyen de, çekici gelene kadar 2 saat bekleyen bile oluyordu" şeklinde konuştu.

 


Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var
Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var
Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var
Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var
Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
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Kadıköy-Moda tramvay hattında 6 ayda 20 saatlik hatalı park engeli; köfte yemeye giden bile var - Haberler
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