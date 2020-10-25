Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
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Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

25.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:56
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

HAFTA sonlarını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

HAFTA sonlarını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri maske takarak kurallara uyarken, kimileri ise maskesiz şekilde sahilde yürüyüş yaptı.

Son günlerde İstanbul genelinde etkisini artıran Koronavirüs salgınına rağmen Kadıköy Moda Sahili akşam saatlerinde doldu taştı. Haftanın son gününde Koronavirüs salgınını unutan vatandaşlar sahile akın etti. Kimileri çimlere uzandı, kimileri ise kayalıklarda oturarak denizi seyretti. Çok sayıda vatandaş maske takarken, maskesiz şekilde yürüyüş yapanlar dikkat çekti. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.


- İstanbul
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Moda Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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