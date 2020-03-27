Mobilya fabrikasında maske üretimi KAYSERİ'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, maske fiyatlarının koronavirüs salgını nedeniyle artması nedeniyle maske üretimine geçildi.

KAYSERİ'de faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, maske fiyatlarının koronavirüs salgını nedeniyle artması nedeniyle maske üretimine geçildi. Fabrika müdürü Muhammed Sungur, ürettikleri maskeleri ücretsiz dağıttıklarını söyleyerek, "Şu ana kadar 20 bin maske ürettik. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz için de ücretsiz maske üretip, herkese örnek olmak istiyoruz" dedi.

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren mobilya fabrikasının sahibi Muhammed Sungur, koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarına maske satın almak istedi. Maske bulmakta zorlanan Sngur, buldukları maskelerin de fahiş fiyata satıldığını gördü. Sungur, buna tepki göstermek amacıyla fabrikada maske üretimi başlattı. Fabrikada 1 haftada 20 bin maske üretildi. Üretilen ilk maskeler, fabrika çalışanlarına ve ailelerine ücretsiz olarak dağıtıldı.

'MASKELERİN FAHİŞ FİYATA SATILDIĞINI GÖRDÜK'Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının ardından çalışanlarını korumak amacıyla tedbirler aldıklarını belirten fabrika müdürü Muhammed Sungur, "İlk önce işletmemizin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldık. Daha sonra fabrikamızın tamamında dezenfeksiyon çalışmaları başlattık. Ortak alanda çalışan arkadaşlarımızın maske takmasını istedik; ancak maske bulamadık. Malzemesini temin edersek kendi personelimiz için maske üretebiliriz diye düşündük. Tek kullanımlık antibakteriyel bir malzeme aldık. Diğer boyutları bizi aşar; çünkü biz maske değil mobilya üreticisiyiz. ve daha sonra üretime başladık. Çalışanlarımız aileleri için maske istemeye başladı, daha sonra da eşe dosta, isteyen herkese maske dağıttık. OSB'de faaliyet gösteren 4-5 firma da maske bulamadıklarını söyleyerek, bizden destek istedi. Biz profesyonel bir maske üreticisi değiliz. Öyle bir departmanımız da yok. Ancak kolonya stoklarının yapıldığını, maskelerin fahiş fiyatlarına satıldığını gördük. Bu durum bizi üzdü. Örnek olması amacıyla böyle bir işe başladık" diye konuştu.'TÜM AĞIRLIĞIMIZI MASKE ÜRETİMİNE VERDİK'Fabrikanın bazı bölümlerinde üretimin durduğunu aktaran Sungur, "Konfeksiyon bölümü ve kanepe koltuk bölümümüze ara verdik. Tüm ağırlığımızı maske üretimine verdik. 2 gün boyunca İl Sağlık Müdürlüğümüz için maske üreteceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bugün katkıda bulunmazsak ne zaman bulunacağız. Şu ana kadar toplamda malzemesini tedarik ettiğimiz 20 bin adet maske üretimi yaptık. Talep edilmesi halinde güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için de üretime geçeriz. Devletimiz için sorumluluk almak ve örnek olmak istiyoruz. Talep gelmesi halinde üretime devam edeceğiz. Her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.- Kayseri

Kaynak: DHA