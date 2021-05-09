Mobile Legends 515 Eparti şarkısının sanatçıları duyuruldu!

Şarkının çıkışına saatler kaldı!

Bang Bang, Moonton tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun Mobile Legends 515 Eparti şarkısının sanatçıları duyuruldu.

Oyunun sosyal medya hesapları üzerinden 5 gün önce 515 Eparti şarkısıyla ilgili bir gönderi paylaşıldı. Paylaşımda şarkıyı söyleyen iki sanatçının tahmin edilmesi istendi. Tahmini doğru olanlar ise 515 Elmas ödülünün sahibi olacaktı. ve büyük gün geldi çattı. Yaklaşık 1 gün önce sosyal medya hesaplarından şarkının sanatçıları ve ödül kazanan kullanıcılar paylaşıldı. Ferman Akgül ve Sena Şener'in seslendirdiği Hey! Douglas'tan tanıdığımız VeYasin'in prodüktörlüğünü yaptığı 515 Eparti yakında sizlerle buluşuyor. Şarkı bu akşam saat 21.00'de tüm Mobile Legends oyuncularıyla buluşuyor.

515 Elmas ödülünü kazanan kullanıcılar ise şu şekilde:

558937306 (4237)

940378558 (4320)

338261091 (4026)

624698662(4034)

465592894 (4058)

443385815 (4015)

583865827 (4242)

278655956(4061)

408505922 (4055)

666823816 (4251)

56251778 (4025)

Eğer henüz Mobile Legends: Bang Bang Türkiye YouTube kanalına abone olmadıysanız hala zaman var. tıklayarak kanala gidebilir ve şarkıyı dinleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros