Mobile Legends 515 Eparti şarkısının sanatçıları duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mobile Legends 515 Eparti şarkısının sanatçıları duyuruldu!

Mobile Legends 515 Eparti şarkısının sanatçıları duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şarkının çıkışına saatler kaldı!

Bang Bang, Moonton tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun Mobile Legends 515 Eparti şarkısının sanatçıları duyuruldu.

Oyunun sosyal medya hesapları üzerinden 5 gün önce 515 Eparti şarkısıyla ilgili bir gönderi paylaşıldı. Paylaşımda şarkıyı söyleyen iki sanatçının tahmin edilmesi istendi. Tahmini doğru olanlar ise 515 Elmas ödülünün sahibi olacaktı. ve büyük gün geldi çattı. Yaklaşık 1 gün önce sosyal medya hesaplarından şarkının sanatçıları ve ödül kazanan kullanıcılar paylaşıldı. Ferman Akgül ve Sena Şener'in seslendirdiği Hey! Douglas'tan tanıdığımız VeYasin'in prodüktörlüğünü yaptığı 515 Eparti yakında sizlerle buluşuyor. Şarkı bu akşam saat 21.00'de tüm Mobile Legends oyuncularıyla buluşuyor.

515 Elmas ödülünü kazanan kullanıcılar ise şu şekilde:

558937306 (4237)

940378558 (4320)

338261091 (4026)

624698662(4034)

465592894 (4058)

443385815 (4015)

583865827 (4242)

278655956(4061)

408505922 (4055)

666823816 (4251)

56251778 (4025)

Eğer henüz Mobile Legends: Bang Bang Türkiye YouTube kanalına abone olmadıysanız hala zaman var. tıklayarak kanala gidebilir ve şarkıyı dinleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mobile Legends 515 Eparti şarkısının sanatçıları duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:33:51. #1.16#

title