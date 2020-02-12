12.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:26

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Tekirdağ'a geldi.



İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Valilik önünde etkinliklere başladı.



İlkokul öğrencilerine yönelik 2 günlük program çerçevesinde tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.



Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.



Uygulamalı eğitimde, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Trafik polisi Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında okullara giderek 11 bin 400 öğrenciye trafik eğitimi verdiklerini söyledi.

Avcı, 2 gün boyunca çocuklara eğitim vereceklerini ifade ederek, "Amacımız çocuklarımızı, öğrencilerimizi trafik eğitimi konusunda bilgiler vermek, trafik bilincini onlara aşılamak. Bu kapsamda ilk önce trafik eğitim tırının içerisinde bir ders ortamı var orada sunumlar ile trafik eğitimleri hakkında bilgiler veriyoruz. Daha sonra arkamda görmüş olduğunuz akülü araçlar ile trafik parkuru üzerinde derste gördüğümüz trafik kurallarını pratikte onlardan uygulamalarını istiyoruz." dedi.

İlkokul öğrencisi Mehmet Ali Demirel de trafik konusunda güzel şeyler öğrendiklerini belirterek, "Bugün yayalara yol vermeyi öğrendik, geri vitesleri öğrendik. Eğlendim eğitim çok güzeldi. Bazen kurallara uyuyordum şimdi her zaman uyacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA