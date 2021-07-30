Mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı
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Mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küresel uygulama harcamaları 2021 yılının ilk yarısında yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken sadece mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcama yapıldığı belirlendi.

Küresel uygulama harcamaları 2021 yılının ilk yarısında yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken sadece mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcama yapıldığı belirlendi.

Sensor Tower verilerinden elde edilen bilgilere göre 2021 yılı ilk yarısında küresel uygulama harcamaları belli oldu. Böylelikle uygulama harcamalarının yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken bu harcamaların 41,5 milyar dolarının App Store'da, 23,4 milyar dolarının da Google Play Store'da gerçekleştiği belirtildi. Sadece mobil oyunlara harcanan toplam paranın ise 44,7 milyar dolar olduğu kaydedildi. Rapor, App Store, Google Play Store'daki verilerden elde edilirken bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildiği açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise 71,3 milyar olduğu gözlendi.

TÜRK ŞİRKETLERİ CİDDİ YATIRIMLAR ALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl mobil uygulamalar ile alakalı basına 19 bin 454 haber çıkışı olduğu görüldü. Mobil oyunlar ile ilgili çıkan haber sayısı ise 7 bin 560 olarak kayıtlara geçti. Yapılan açıklamaya göre yatırımcı ve girişimci sermayeleri tarafından ciddi yatırımlar almayı başaran Türk oyun şirketleri, medyada da geniş yansıma buldu. Araştırma, 15 binin üzerinde kaynak derlenerek yapılırken haberlerin yüzde 85'inin internet siteleri ve bloglarda yer aldığı belirtildi. Yazılı basında yer alan haber içerikleri ise daha çok ulusal çaplı gazete ve dergilerde haber oldu.


Mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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