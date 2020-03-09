MMO Konya Şubesi kadın üyelerini bir araya getirdi
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MMO Konya Şubesi kadın üyelerini bir araya getirdi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından kadın üyelerin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlendi.

09.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:03
MMO Konya Şubesi kadın üyelerini bir araya getirdi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından kadın üyelerin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlendi.


MMO Konya Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadın üyelerin katıldığı sohbet ve kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.


Bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MMO Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Sıdıka Tekin, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geleneksel hale gelen etkinlikte diğer kadın üyelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tekin, "Bu güzel ve anlamlı günde bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kuruluş amacı üyelerine hizmet olan odamız, bu amaç doğrultusunda etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir. Odamıza kayıtlı bayan üyelerimiz arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve birlikteliği artırmak Dünya Kadınlar Günü'ndeki en önemli amacımızdır. Oldukça faydalı olacağına inandığım bu toplantımızda yapacakları söyleşiyle etkinliğimize katkı sağlayacak Sevda Kayhan Yılmaz, Hatice Keskin ve Şeyma Ayhan'a huzurlarınızda hoş geldiniz diyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Tarihimizin en eski dönemlerinden içinde bulunduğumuz güne kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, yaşamımızın doğumundan ölümüne kadar her anda varlıklarıyla onurlandığımız, gelecek nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde liderlik yapan, sevgi ve şefkatlerini hiçbir karşılık beklemeden bizlere veren siz değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayarak saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Açılış konuşmasının ardından Sevda Kayhan Yılmaz, Hatice Keskin ve Şeyma Ayhan'nın kadın üyelere yönelik "Kadın Gözüyle Mühendislik" konulu söyleşi bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik, kadın üyelerin günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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