Mitsubishi Heavy iklimlendirme sektöründe "Yeşil dönüşüme" öncülük ediyor
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Mitsubishi Heavy iklimlendirme sektöründe "Yeşil dönüşüme" öncülük ediyor

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
Mitsubishi Heavy iklimlendirme sektöründe 'Yeşil dönüşüme' öncülük ediyor

Form MHI Klima Sistemleri, Japon teknolojisine sahip ürünleriyle verimli iklimlendirme çözümleri sunmaya devam ediyor.

Form MHI Klima Sistemleri, Japon teknolojisine sahip ürünleriyle verimli iklimlendirme çözümleri sunmaya devam ediyor.

Form Şirketler Grubu açıklamasına göre, grubun güvencesi ve Japon Mitsubishi Heavy ortaklığında kurulan Form MHI Klima Sistemleri, yeni nesil çevre dostu R32 soğutucu akışkanlı Multi Split klimalarıyla son teknoloji iklimlendirme çözümleri sunuyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, R32 soğutucu akışkan, daha yüksek enerji taşıma kabiliyetiyle daha az akışkan şarjı gerektiriyor ve R410A soğutucu akışkana kıyasla üçte bir oranında daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip.

Çevreci R32 ile çalışan ürünler, çok daha düşük enerji tüketimine karşın daha yüksek performans sağlıyor.

Mitsubishi Heavy Multi Split klimalar, 4 kW ve 12.5 kW arasında farklı kapasitedeki dış üniteleri ile altı odanın iklimlendirmesini bağımsız olarak sağlayabiliyor.

Duvar, gizli kanal, dört yöne üflemeli kaset gibi iç ünite modelleri ile farklı mekan tiplerine yönelik özelleştirilmiş çözümler sunuyor. Soğutucu akışkan olarak R32'yi kullanan bu üniteler, 2 kW'dan 7.1 kW'a kadar farklı kapasiteleriyle, patentli ve ödüllü İtalyan tasarımlarıyla konut ve projelere değer katıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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