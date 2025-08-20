Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev, ateşi çalıp insanlara verdiği için cezalandırılır?

Güven Bana yarışması Prometheus sorusu, mitoloji bilgisine dayalı olmasıyla yarışmacıları şaşırttı. Güven Bana yarışması, her bölümünde olduğu gibi bu sefer de yarışmacılara hem bilgi hem de güven testleri sundu. Daha önce tanışmamış iki kişi, büyük ödül için birlikte hareket etmeye çalışırken, aralarındaki güven bağı kadar bilgi düzeyleri de sınavdan geçiyor.

Güven Bana yarışması Prometheus sorusu, yarışmacıların stres altında mantıklı düşünebilme ve birlikte karar verebilme yeteneklerini gözler önüne serdi. Basit gibi görünen bu bilgi, güven ortamı olmadan doğru şekilde aktarılamayabiliyor. Peki, Mitolojik hikayelerde geçen hangi dev, ateşi çalıp insanlara verdiği için cezalandırılır? İşte cevabı...

MİTOLOJİK HİKAYELERDE GEÇEN HANGİ DEV, ATEŞİ ÇALIP İNSANLARA VERDİĞİ İÇİN CEZALANDIRILIR?

Güven Bana yarışması Prometheus sorusu olarak öne çıkan bu soru, izleyicilerin de yarışma anında düşünmesini sağladı.

Doğru cevabı mitolojiye ilgi duyanlar hemen tanımıştır: Prometheus. Yunan mitolojisinde Prometheus, tanrılardan ateşi çalıp insanlara verdiği için Zeus tarafından cezalandırılır. Bu eylemi insanlık için büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

