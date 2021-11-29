Miting polemiği devam ediyor! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhurbaşkanımız orada AK Parti adına bulunmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde meydanlara çıkacağının sinyalini vermiş ve ilk mitingini Mersin'de vereceğini açıklamıştı. Ancak 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge Valilik'ten izin çıkmaması üzerine Kılıçdaroğlu, "Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek." açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 2014 yılından bu yana Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın siyasi partilere miting olarak verilmediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise Soylu'ya "2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş" yanıtını vermişti.

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Tv ekranlarında yayınlanan Esra Elönü'nün sunuculuğunu yaptığı Arafta Sorular programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Soylu, Elönü'nün sorusu üzerine Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada AK Parti adına değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti adına bir toplu açılış töreni için bulunduğunu söyledi.

"BÜTÜN PARTİLER BELİRLENEN ALANDA MİTİNG YAPTI"

Söz konusu alanın siyasi mitinglere ayrılmadığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"2014'ten itibaren AK Parti, MHP, CHP ve diğer siyasi parti birçok miting yapmışlar, hepsi de aynı yerde yapmışlar. Ben defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'mızla aynı yerde yaptım. Yani Teyfik Sırrı Gür stadının yanındaki alanda yaptık. Herkes orada yaptı bugüne kadar. Şimdi İl Başkanlığı gidiyor Vali'ye bir dilekçe veriyor. 'Burada izin vermiyoruz' deyince diğer dilekçeyi veriyorlar. Diğer dilekçe de hemen kabul ediyorlar. Biz niye siyasi partilere miting yaptırmayalım?"

"CUMHURBAŞKANI ORADA TOPLU AÇILIŞILA YAPTI"

Orada bastırdıkları yer de şurası. Cumhurbaşkanımız orada toplu açılış yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti adına orada bunu yapmıyor, Türkiye Cumhuriyeti devleti adını yapıyor. Ak Parti'de yeni bir miting yapsa, eğer yeni bir karar verilmeyecekse bütün siyasi partilerle aynı eşit haklara sahip. Bunu siyasi malzeme yapmak ayıptır."

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