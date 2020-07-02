Mithat Sancar: AKP, kontrol edemediği bütün alanları zor kullanarak kapatmak istiyor
HDP'siz HDP tartışmaları, demokrasi yürüyüşünün yankıları, Meclis'e gelen kritik düzenlemeler, İttifaklar ve ittifak dışı seçenekler.
02.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:17
HDP'siz HDP tartışmaları, demokrasi yürüyüşünün yankıları, Meclis'e gelen kritik düzenlemeler, İttifaklar ve ittifak dışı seçenekler...
Şirin Payzın ve Murat Sabuncu soruyor, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yanıtladı
Kaynak: DailyMotion.com