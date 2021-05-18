DENİZLİ MİT TIR'LARI SAVCISININ KARDEŞİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 2 KİŞİYE FETÖ'DEN TUTUKLAMA

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda saklandıkları hücre evinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda saklandıkları hücre evinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Adem Ş.'nin, 2014 yılında Adana'da MİT TIR'larının durdurulması olayının savcısı Özcan Ş.'nin kardeşi olduğu ve örgütün Sarayköy ilçe imamı olduğu belirtildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde bir hücre evine yapılan operasyonda, 2014 yılında Adana'da MİT TIR'larının durdurulması olayının savcısının kardeşi olan, aynı zamanda örgütün Sarayköy ilçe imamı ve By-Lock kullanıcısı olduğu saptanan Adem Ş. (46) ile örgüt adına Niğde ve Kuzey Irak'ta üst düzey görevler yaptığı ve Sinop il imamı olduğu anlaşılan S.A. (58) ve örgütün Denizli'nin Kale ilçesi mütevelli heyeti başkanı olduğu belirtilen Y.İ.T. (59) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem Ş. ile S.A. tutuklanırken, Y.İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı