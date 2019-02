MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı

MİT TIR'ları davası kamuoyunu uzun süre meşgul etmiş, yargılama Yargıtay'ın sanıklara verilen cezayı az bulup bozması ile farklı bir safhaya taşınmıştı.

ERHAN ÇELİK'İN KİTABINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Davanın bir numaralı sanığı Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar yurt dışına kaçarken piyasaya yeni çıkan bir kitap ünlü yazara ilişkin çok çarpıcı bir gerçeği ilk kez kitap sayfalarına taşıdı. Gazeteci Erhan Çelik'in Destek Yayınları'ndan çıkan 'Karanlık Çarşamba' adlı kitabında Can Dündar'ın babası Ali Rıza Dündar'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli bir personel olduğu yazıldı. Can Dündar'ın Ankara'daki gazetecilik günlerine atıfta bulunan kitapta, ünlü yazarın istihbaratla ilişkili bir haber kaynağı ile yaptığı görüşmenin aktarıldığı bölümde bu bilgi verildi.

DUYANLAR ŞAŞIP KALIYOR

MİT TIR'ları davası nedeniyle kaçak hayatı yaşayan Dündar'ın vefat eden babasının MİT personeli Ali Rıza Dündar olduğu yazıldı. Babasının yıllarca emek verdiği kuruma ilişkin bir dava nedeniyle yurt dışına kaçan Can Dündar'ın bu durumu duyanları şaşırttı.

Ali Rıza Dündar, 2010 yılında yaşamını yitirmişti;