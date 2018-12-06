MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD'de Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Sunum Yaptı

Amerikan kaynakları MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın Amerikan Kongre'sinde olduğunu ve kapalı kapılar ardında dar kapsamlı görüşmelerde Kaşıkçı cinayeti hakkında kongre üyelerine bilgi verdiğini anlattı.

FİDAN'IN KENDİ İNİSİYATİFİYLE Mİ YOKSA DAVETLİ Mİ GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Fidan'ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa davetli mi geldiği yolundaki sorulara net cevap verilmediği ileri sürüldü. Hakan Fidan'ın CIA'in davetiyle mi yoksa kongre istihbarat komisyonunun davetiyle mi gittiği ise bilinmiyor.

CIA BAŞKANI, KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Bilindiği gibi CIA Başkanı Gina Haspel cinayetten kısa süre sonra bir gece yarısı Türkiye'ye uçmuş ve hem MİT yetkililerinden hem de devlet üst yönetiminden olayla ilgili Türkiye'nin göstermeyi kabul ettiğidelilleri görmüştü.

Hakan Fidan'ın bu ziyaretinin Haspel'in ziyaretine bir karşılık olarak da görülmesinin de mümkün olduğu ifade edildi.

BEYAZ SARAY, FİDAN'IN ZİYARETİNE TEPKİ GÖSTEREBİLİR

Kaşıkçı cinayeti konusunda Senato ile Beyaz Saray'ın arası hayli gerginken ve Senato Muhammed bin Selman'a karşı cephe almışken MİT Başkanı'nın elindeki bilgileri Senato'ya anlatması Amerikan kaynakları tarafından ilginç bir gelişme olarak yorumlandı. Bu kaynaklar bu gelişmenin Beyaz Saray'dan tepki görmesinin ihtimal olduğunu da söyledi. (Habertürk)