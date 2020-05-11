MİT'in kurtardığı İtalyan kız artık Ayşe ismini kullanacağını açıkladı
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MİT'in kurtardığı İtalyan kız artık Ayşe ismini kullanacağını açıkladı

MİT'in kurtardığı İtalyan kız artık Ayşe ismini kullanacağını açıkladı
11.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:26

Türk istihbaratının Afrika'da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçerek "Ayşe" adını aldığını açıkladı.

Türk istihbaratının Afrika'da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'i seçerek "Ayşe" adını aldığını açıkladı.

Sosyal yardım kuruluşu "Africa Milele"nin gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan ve 18 aylık esaretin ardından önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşan Silvia Romano, ülkesinde tartışılmaya devam ediyor.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, çocuk psikoloji dalında yüksek eğitimini tamamladıktan sonra Kenya'daki çocuklara yardıma giden Romano, Chakama'da bir kişinin kendisini terör örgütü Eş Şebab'a ihbar etmesi üzerine bu örgüt tarafından rehin alındı.

Roma'ya gelişi sonrasında savcılığa ifade veren Romano, esaretin ilk döneminde çok ağladığını, tefekküre daldığını ve İslamiyet'i seçmesinin yavaş yavaş olgunlaştığını aktardı.

İfadesinde herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını vurgulayan Romano, İslamiyet'i seçmesinin ardından Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı.

La Stampa gazetesinin "Ben din değiştirdim, artık benim adım Ayşe" manşetiyle duyurduğu haberde, sosyal medyada Romano için fidye ödendiği haberlerini hükümetin kabul etmediği belirtildi.

Gazetede çıkan bir başka yazıda da Romano'nun İslam'ı seçmesinin Stokholm Sendromu'ndan kaynaklanmadığı, oradaki yalnızlığı boyunca kendi içine dönmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Corriere della Sera gazetesi de Romano'nun İslam'ı seçmesini iç sayfalarda, "İslam'a geçti. Özgür bir seçim" başlığıyla haberleştirdi.

Sağ görüşe yakın gazetelerin ise Silvia Romano'nun İslamiyet'i seçmesi dolayısıyla saldırgan ifadeler kullanması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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