MİT Buldu TSK Vurdu
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik...
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA