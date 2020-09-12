Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı
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Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı

Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takılan Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz giydiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

12.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:23

Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Rasimoğlu, tüm gözleri üzerinde topladı.

Şıklığıyla dikkat çeken Rasimoğlu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, oyunculuk eğitimi almaya başladığını söyledi.

"HEDEFİM İYİ BİR OYUNCU OLMAK"

Ünlü güzel, "Oyunculuk eğitimi almaya başladım. Hedefim iyi bir oyuncu olmak" şeklinde konuştu. 23 yaşındaki Simay Rasimoğlu'nun sırt dekoltesi de dikkat çekti.

Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı

Kaynak: Snob Magazin

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