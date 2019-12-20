Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu
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Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu

Amerika Birleşik Devletleri güzellik yarışmasını Virginia eyaletinden biyokimyacı ve eczane doktorluğu alanında öğrenci Camille Schrier kazandı.

20.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:48
Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu

güzellik yarışmasını eyaletinden biyokimyacı ve eczane doktorluğu alanında öğrenci kazandı.


Yarışmada 50 kadın arasından birinci seçilen Schrier, tacını Mohegan Sun kentindeki sarayda aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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