Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu
Amerika Birleşik Devletleri güzellik yarışmasını Virginia eyaletinden biyokimyacı ve eczane doktorluğu alanında öğrenci Camille Schrier kazandı.
20.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:48
Amerika Birleşik Devletleri güzellik yarışmasını Virginia eyaletinden biyokimyacı ve eczane doktorluğu alanında öğrenci Camille Schrier kazandı.
Yarışmada 50 kadın arasından birinci seçilen Schrier, tacını Mohegan Sun kentindeki sarayda aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com