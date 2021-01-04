Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçıdır. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı 4 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır. Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Siirt'te oynanacak.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SERHAD ÜRKMEZ(Hakem)

OKAN AKBAL(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN ERTİNĞÜ(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN TEZCAN(Dördüncü Hakem)

ADEM ELGÖRMÜŞ(Gözlemci)

EREN ÖZTÜRK(Temsilci)