Mislicom 3.Lig Modafen - Alanya Kestelspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Modafen - Alanya Kestelspor maçıdır. Peki Modafen - Alanya Kestelspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Modafen - Alanya Kestelspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MODAFEN - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Modafen - Alanya Kestelspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MODAFEN - ALANYA KESTELSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Modafen - Alanya Kestelspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MODAFEN - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul Çekmeköy'de oynanacak.

MODAFEN - ALANYA KESTELSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

NABİ İZCİ(Hakem)

YAKUP ERDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER AKMAN(2. Yardımcı Hakem)

OLCAY YILDIRIM(Dördüncü Hakem)

İLKER GÜNEŞ(Gözlemci)

GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)