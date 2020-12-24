Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Malatya'da oynanacak.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SÜLEYMAN BAHADIR(Hakem)

MURAT TAŞÇIKAR(1. Yardımcı Hakem)

ALİ KILIÇ(2. Yardımcı Hakem)

NEVZAT OKAT(Dördüncü Hakem)

DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ(Gözlemci)

RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)