Mislicom 3.Lig Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Malatya'da oynanacak.
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SÜLEYMAN BAHADIR(Hakem)
MURAT TAŞÇIKAR(1. Yardımcı Hakem)
ALİ KILIÇ(2. Yardımcı Hakem)
NEVZAT OKAT(Dördüncü Hakem)
DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ(Gözlemci)
RAMAZAN ENİŞ(Temsilci)