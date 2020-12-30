Mislicom 2.Lig Çorum FK - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Çorum FK - Gümüşhanespor maçıdır. Peki Çorum FK - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Çorum FK - Gümüşhanespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ÇORUM FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çorum FK - Gümüşhanespor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ÇORUM FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Gümüşhanespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ÇORUM FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Çorum'da oynanacak.
ÇORUM FK - GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ABDURRAHMAN HAYMANA(Hakem)
BURAK GÜLTEK(1. Yardımcı Hakem)
ADNAN AKBULUT(2. Yardımcı Hakem)
DENİZ SERCAN AKGÜL(Dördüncü Hakem)
ÖMER MURAT ÜLGER(Gözlemci)
MEHMET CANAVAR(Temsilci)
ZÜBEYİR EMRE DURMAZ(Temsilci)