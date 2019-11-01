01.11.2019 01:57

Mısırlı gençten örnek davranış...Yola atlayan çocuğu kurtardı, kendi yaralandı

BAYBURT - Bayburt'ta aniden yola atlayan çocuğu kurtaran ancak motosikletin kendisine çarpmasına engel olamayan 17 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Mısırlı Abdulhadi Salem'in eli ve ayağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zahit mahallesi Erzurum Köprüsü'ne çıkan Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi.

Evlerinin önünde oyun oynayan 7 yaşlarındaki kız çocuğu bir anda hızla gelen motosikletin önüne atladı. Bu sırada oradan geçen Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taekwondo sporcusu Abduhadi Salem'in dikkatli müdahalesi sayesinde kız çocuğu motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ancak motosikletin kendisine çarpması sonucu yaralanan Salem'in sağ eli ve ayağında kırıklar oluşurken, motosiklet sürücüsü ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Yaşadığı olayı anlatan Mısır göçmeni Salem, akşam 17.00 sıralarında spor salonundaki idmandan çıktıktan sonra eve doğru yürürken bir kız çocuğuna doğru hızla motosikletin yaklaştığını gördüğünü, motosikletin çocuğa çarpacağını hissedince bir anda atlayıp çocuğu kurtardığını ancak kendisine çarpmasına engel olmadığını söyledi.

Motosiklet sürücüsünün çarpmanın ardından durumunu sorduğunu ve olay yerinden uzaklaştığını kaydeden Salem, "Daha sonra sekerek yürüdüğümü gören bir kişi beni aracına aldı eve getirdi. Ağrılarım artınca babam ambulans çağırdı ve hastaneye gittik. Elim ve ayağımın kırıldığını öğrendim tedavi ettiler. Şimdi sıkıntım yok, inşallah iyi olacağım. İyi ki çocuğu kurtarmışım" dedi.

Sporcu arkadaşlarından geçmiş olsun ziyareti

Salem'in Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki sporcu arkadaşları da antrenörleri Yalçın Eyüpoğlu nezaretinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Salem'in çok başarılı ve istikrarlı bir sporcu olduğunu söyleyen antrenörü Yalçın Eyüpoğlu, "Hadi'nin iyileşip kısa zamanda antrenmanlarımıza dönmesini arzu ediyoruz. Kendisini bu güzel tavrından dolayı tebrik ediyoruz. Biz Hadi'den, ailesinden ve kardeşlerinden oldukça memnunuz. Biz onlara misafirperverliğimizi gösterdik. Burada bir taekwondo ailesi olduk. Sizlerin de gördüğü gibi oda elinden gelen her şeyi yapıyor. İnsanlık görevini yapıyor. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA