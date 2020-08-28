Mısır tezgahı kaldırılmak istenince kendini yakan seyyar satıcı, kurtarılamadı
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Mısır tezgahı kaldırılmak istenince kendini yakan seyyar satıcı, kurtarılamadı

Mısır tezgahı kaldırılmak istenince kendini yakan seyyar satıcı, kurtarılamadıERZİNCAN'da, mesire alanının girişinde mısır tezgahı belediye görevlilerince kaldırılmak istenilen Yavuz Polat (47), üzerine döktüğü benzini ateşe vererek kendini yaktı.

28.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:32

Mısır tezgahı kaldırılmak istenince kendini yakan seyyar satıcı, kurtarılamadı

ERZİNCAN'da, mesire alanının girişinde mısır tezgahı belediye görevlilerince kaldırılmak istenilen Yavuz Polat (47), üzerine döktüğü benzini ateşe vererek kendini yaktı. Ağır yaralanan ve tedavisi Trabzon'da devam eden Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 31 Temmuz'da, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Erzincan'daki Ekşisu Mesire Alanı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde uzun yıllardır seyyar satıcılık yapan evli ve 3 çocuk babası Yavuz Polat, 17 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı girişinde tezgah açarak mısır satmak istedi. 16 yaşındaki oğlu Kadir, mısır tezgahının başında olduğu sırada, belediye görevlilerinin satışa izin vermemesi üzerine tartışma çıktı. Olayı duyan baba Yavuz Polat, mesire alanı girişine gelerek zabıta memurlarıyla tartıştı. Bir anda sinirlenen Polat, yanında getirdiği benzin şişesini herkesin gözü önünde başından aşağı döktü. Kendini ateşe veren Yavuz Polat'a çevredekiler tarafından müdahale edilerek, ateş söndürüldü. Ağır yaralanan Polat, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edilen Polat, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi karayoluyla Erzincan'a getirilen Polat, bugün Terzibaba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, vatandaşlar katıldı.

Mısır tezgahı kaldırılmak istenince kendini yakan seyyar satıcı, kurtarılamadı

Kaynak: DHA

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