Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'den Türkiye açıklaması: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
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Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'den Türkiye açıklaması: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler yıllar sonra normalleşme sürecine girerken Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Ankara'daki kritik toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu. İki ülkenin bir çözüm bulmak ve ilişkileri normalleştirmek için istekli olduğunu ancak yapılması gereken çok şey olduğunu belirten Şükrü, "Mısır şu an hali hazırdaki sorunların çözümünden tatmin olursa, ilerleme için kapı daha da açılacak" ifadesini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri Bloomberg'e yorumladı. Arap Baharı'nın ardından göreve gelen ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle indirilmesinden sonra Ankara-Kahire hattında ilişkilerin kopmasından yıllar sonra iki ülke dün gerçekleştirilen görüşmelerle yeniden normalleşme yoluna gitti.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DIŞİŞLERİ BAKANI YORUMLADI

2013'te askeri darbeyle devrilen Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi'nin ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesiyle yumuşama yönünde ilerleyen Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiyi Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü yorumladı.

"YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Mısır'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltme yolları aradığına dikkat çeken Şükrü, "Mısır, Türkiye ile bir çözüm bulmak ve ilişkileri normalleştirmek için istekli fakat daha yapılması gereken çok şey var" dedi. Şükrü, "Mısır şu an hali hazırdaki sorunların çözümünden tatmin olursa, ilerleme için kapı daha da açılacak" ifadesini kullandı.

GERİLEN İLİŞKİLER LİBYA'DA TIRMANDI

2013'te Mısır'da yaşanan askeri darbe sonrasında gerilen ilişkiler Libya'da da tırmanmıştı. Libya'da Türkiye, Trablus hükümetini desteklerken Mısır da Hafter'i ve ordusuna destek vermişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'den Türkiye açıklaması: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'den Türkiye açıklaması: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak - Haberler
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