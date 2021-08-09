Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor Mısır'ın Kahire kentinin 30 kilometre güneyinde ve Nil Nehri'nin batı kıyısı üzerinde yer alan antik Sakkara kompleksinde bulunan mezarlıkların içindeki duvar resimleri ve kalıntılar,...

- Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor

KAHİRE - Mısır'ın Kahire kentinin 30 kilometre güneyinde ve Nil Nehri'nin batı kıyısı üzerinde yer alan antik Sakkara kompleksinde bulunan mezarlıkların içindeki duvar resimleri ve kalıntılar, binlerce yıllık yaşına rağmen halen renk ve ihtişamını koruyor.

Mısır'da Kahire kentinin 30 kilometre güneyinde ve Nil Nehri'nin batı kıyısı üzerinde yer alan Sakkara kompleksinde, son yıllarda eski Mısır bilimcileri tarafından yürütülen araştırmalar ile keşfedilen antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ile antik kalıntılar, 4 bin yıldan fazla yaşına rağmen halen parlak renklerini ve ihtişamını koruyor. Mısır'da, 4 bin yıldan uzun bir süre önce Nil Nehri'nin koynunda yaşayan Mısırlıların yaşamlarının birçok yönünü canlı bir şekilde anlatan Sakkara'daki duvar resimleri ve kabartmalar, eski Mısırlıların tarım arazilerini nasıl ektiklerini, Nil Nehri üzerinde nasıl balık tuttuklarını ve yelken açtıklarını tasvir ediyor. Bazı mezarlıklarda ise, önemli tarihi olayları kaydeden ve eski Mısır bilimcilerine antik uygarlığı daha iyi anlayabilmeleri için çok önemli referanslar sunan oymalı tablolar da yer alıyor.

Öte yandan Antik Mısır'ın başkenti Memfis yakınlarında yer alan Sakkara kompleksi, antik Mısır soyluları ve aristokratlarına "ahiret şehri" olarak hizmet etmiş ve 20 yüzyılı aşkın bir süre boyunca Mısır'ın en güçlü figürlerinin gömüldüğü yer olmuştu. Ayrıca Mısır'da bilinen en eski piramit olan ve 4 bin 700 yaşındaki "Basamaklı Piramit'in" de yer aldığı bölgedeki mezarların çoğu yağmalanmış olsa da, bunlardan bir kısmı ise geçen binlerce yıla rağmen ayakta kalmayı başarmıştı. Eski Mısır bilimcileri tarafından son yıllarda yürütülen araştırmalar kapsamında, geçen uzun yıllara rağmen dış etkenlere karşı iyi bir şekilde korunmuş çok sayıda mezar gün ışığına çıkarılmış ve bu mezarlarda birçok değerli kalıntılar bulunmuştu.

Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor
Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor
Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor
Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Varank
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Merve Çoban Fatih Terim Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 20:21:54. #1.15#

title