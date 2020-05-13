Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
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Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı

Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü'nün bağlantı yolları evlerin balkonlarına dayandı, bazı evlerin ise pencereleri kapandı. Görüntüler Türkiye'de daha önce yapılan komik inşaat görüntülerini hatırlattı.

Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
13.05.2020 00:25 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:45

Mısır hükümeti, başkent Kahire'nin güneyinde yer alan ünlü Haram Caddesi'nde şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa ediyor. Kral Abdullah Köprüsü, hesaplar yanlış yapılınca ilginç görüntülere sahne oldu.

APARTMAN GİRİŞİNE KÖPRÜ AYAĞI DENK GELDİ

Bağlantı yolunun apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı. Bazı apartmanların dış kapı girişlerine de köprünün ayak bölümü denk geldi. Köprünün fotoğraflarının sosyal medya platformu Twitter'da hızla yayılmasının ardından Mısır yönetimi eleştirilerin hedefi haline geldi.

Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı

"BİNALAR, İZİNSİZ İNŞA EDİLDİ"

Mısır hükümeti Meyda Danışmanı Hani Younis konuya ilişkin yaptığı açıklamada köprünün önemini vurgulayarak, "Bölgedeki bazı binalar izinsiz inşa edildi. Bazı binalar kaldırılacak ve sahiplerine 250 milyon Mısır lirası değerinde tazminat ödenecek" dedi.

Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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