Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter milislerini destekleyen Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, tatbikat başlattı. Mısır basını, "Kararlı 2020" tatbikatının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği askeri tatbikatlara yanıt olduğunu söyledi.

Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter milislerini destekleyen Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, tatbikat başlattı.

Mısır merkezli Al Kahera Wal Nas televizyonu, Mısır ordusunun Libya sınırına yakın bir bölgede, "Kararlı 2020" adlı askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

TÜRKİYE'YE MİSİLLEME

Mısır ordusunun, Libya sınırında başlattığı tatbikat, Türk Donanması tarafından Doğu Akdeniz'de belirlenen 'Barbaros', 'Turgut Reis' ve 'Çaka Bey' sahalarında gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı tatbikatın basına duyurulmasından hemen sonra geldi.

Türkiye'nin tatbikat kararı ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve Libya Ordusu tarafından kullanılan, Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Vatiyye Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının hemen ardından gelmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren uçakların kimlikleri belirlenemezken, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

SİSİ: SİRTE VE CUFRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" ifadesini kullanmış, UMH'ye bağlı güçlerin Sirte ve Cufra kentlerine harekat düzenlemesinin "kırmızı çizgiyi geçmek" olacağını savunmuştu.