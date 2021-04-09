Mısır'da 3 bin yıllık 'kayıp altın şehir' ortaya çıkartıldı

Mısır'da kum altında kalan 3 bin yıllık bir kentin ortaya çıkartılması, Tutankamon'un mezarının bulunmasından bu yana en önemli arkeolojik buluşlardan biri olarak tanımlandı.

Mısır'da kum altında kalan 3 bin yıllık bir kent ortaya çıkartıldı. Bu, Tutankamon'un mezarının bulunmasından bu yana en önemli arkeolojik buluşlardan biri olarak tanımlanıyor.

Luksor yakınlarındaki "kayıp altın kentin" keşfini ünlü antik Mısır uzmanı Zahi Hawass duyurdu.

Hawass, Aten adıyla bilinen kentin şu ana dek Mısır'da bulunan en büyük antik şehir olduğunu söyledi.

Aten, kazı çalışmalarının Eylül 2020'de başlamasının ardından ortaya çıkartıldı.

Kentin tarihi, M.Ö 1391'den 1353'e dek tahtta kalan ve Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olarak görülen 3. Amenhotep dönemine kadar uzanıyor.

Kent, Firavun Ay ve Tutankamon dönemlerinde de kullanıldı. Tutankamon'un Krallar Vadisi'ndeki mezarı 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından neredeyse hiç bozulmamış halde bulunmuştu.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden Mısırbilim Profesörü Betsy Brian "Bu kayıp kentin bulunması Tutankamon'un mezarından bu yana yapılmış en büyük arkeolojik keşif" dedi.

Brian, kentin "imparatorluğun en müreffeh olduğu dönemde Antik Mısırlılar'ın yaşamına dair nadir ipuçları sunacağını" vurguladı.

Kazıda, mücevherler, renkli çömlekler, kutsal sayılan bir böcek türünden yapılmış muskalar ve 3. Amenhotep'in mührünü taşıyan kerpiç tuğlalar bulundu.

Arkeologlar, kazılarına başkent Kahire'nin 500 kilometre güneyindeki Luksor'un batı yakasında başlamıştı.

Dr. Hawaas'ın yazılı açıklamasında, "Haftalar içinde, her yönde ekibi de şaşırtan kerpiç formasyonlar görülmeye başlandı. Duvarları neredeyse tam, odaları günlük yaşam araçlarıyla dolu, iyi korunmuş büyük bir şehir ortaya çıkarttılar" denildi.

Kazıların başlamasının yedi ay ardından, bir fırın, bir yönetim bölgesi ve bir yerleşim bölgesi de dahil bazı mahalleler ortaya çıkartıldı.

Dr. Hawaas, "Birçok yabancı ekip bu şehri aramış ama hiç bulamamıştı" dedi.

Dr. Hawaas ayrıca arkeolojik çalışmaların devam ettiğini ve ekibinin "hazinelerle dolu, dokunulmamış mezarlar bulmayı beklediğini" belirtti.