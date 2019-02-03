Mısır'da 274 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Mısır'da, Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmayı planlayan 274 düzensiz göçmen yakalandı.
Mısır'da, Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmayı planlayan 274 düzensiz göçmen yakalandı.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, emniyet güçleri, ülkenin kuzeyinde, Akdeniz kıyısındaki Mersa Matruh ilinde Libya'ya geçmeye çalışan tamamı Mısırlı 274 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin savcılığa gönderildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.
Kaynak: AA