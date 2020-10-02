Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı
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Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı

02.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:52

Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır balyası yüklü tır dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır balyası yüklü tır dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda dorse kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mazıdağı-Derik karayolu Alankuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 AAU 968 plakalı mısır balyası yüklü tır dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aynı şeritte ilerleyen sürücülerin fark ettiği yangın sonrası tır sürücüsü aracı sağa çekerek tırdan indi. Yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapılırken, haber ver verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı
Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı
Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı
Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 16:52:51. #1.15#
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