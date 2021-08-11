MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici Sahnesi' Yahyalı'da açıldı
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MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici Sahnesi' Yahyalı'da açıldı

MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici Sahnesi' Yahyalı'da açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 'Sağlığınız ve Güvenliğiniz İçin, Siz Neredeyseniz Biz Oradayız!' sloganı ile maden çalışanlarına yönelik hazırlanan interaktif drama eğitimleri Yahyalı'da izleyici ile buluştu.

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 'Sağlığınız ve Güvenliğiniz İçin, Siz Neredeyseniz Biz Oradayız!' sloganı ile maden çalışanlarına yönelik hazırlanan interaktif drama eğitimleri Yahyalı'da izleyici ile buluştu.

Yahyalı Kapalı Pazar yerinde 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' adıyla sahnelenen 8 bölümlük interaktif tiyatro büyük beğeni topladı. 500' den fazla madencinin katıldığı eğitimlere Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İŞKUR Kayseri Müdürü Ayşe Ak, SGK Yahyalı Müdürü Berat Turaç 'ta eşlik etti. Programda açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bugün özel bir eğitim çalışması vesilesiyle bir araya geldik. Ben buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Yahyalı olarak madencilik sektöründe hatırı sayılır bir yerdeyiz. Demir, Krom, Çinko gibi önemli madenler ilçemizde çıkartılıyor. İlçemizde resmi kayıtlara göre 1350 kişi madencilik sektöründe çalışıyor. Ayrıca madenlerin nakliyesi yapan vatandaşlarımız var. 36 bin nüfuslu ilçemizin yaklaşık 3'de biri bu sektörden ekmek yiyorlar. Ben sizlerle ve sizlere bu imkanı sağlayan işverenlerimizle gurur duyuyorum. Allah ayağınıza taş değirmesin. Zor şartlarda emek harcıyorsunuz. İman ediyorum ki kazancınız annenizin ak sütü kadar helaldir. Yerin altındaki zenginliğimizi yeryüzüne çıkarmak gibi bir güzellik yapıyorsunuz. Bu ülke için, bu ilçe için çok önemlisiniz. İş güvenliği çok önemli. Bu konuda gerekli önlemlerin alındığını biliyorum. Sizlerde ne olur bu konuda dikkatli olun. Çok şükür ilçemizde çok büyük maden kazaları olmadı. Rabbim sizlerin yardımcı olsun diye" konuştu.

Ardından sahnelenen interaktif tiyatro oyunu ile maden çalışlarının aralarındaki iletişimi ve iş birliğini teşvik edilerek takım ruhu oluşturulmasının önemi vurgulandı. - KAYSERİ

MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici Sahnesi' Yahyalı'da açıldı
MİSGEP İnteraktif Eğitimleri Gezici Sahnesi' Yahyalı'da açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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