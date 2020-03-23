Misbehaviour Filmi
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Londra'da düzenlenen Miss World, dünya üzerinde en çok izlenen güzellik yarışmasıdır. Ancak 1970 yılındaki yarışmada yaşananlar, diğer yıllara göre bir hayli farklıdır. Efsanevi komedyen Bob Hope'un sunuculuğunu yaptığı yarışmada, hiç kimsenin aklından dahi geçmeyecek şeyler yaşanır. Yıllardır yapılmakta olan yarışmanın bu bölümü, adeta hafızalara kazınır. Yarışma heyecanlı bir şekilde devam etmekteyken, Kadın Özgürlüğü Hareketi'nin üyeleri tarafından aniden kesilir. Üyeler tarafından gerçekleştirilen bu eylemin amacı, güzellik yarışmaları ile kadınların aşağılandığını kamuoyuna duyurmaktır. Gecede yaşanan sansasyonel olay bununla da sınırlı değildir. Yarışma sonunda tarihte bir ilk gerçekleşerek, siyahi bir kadın Miss World seçilir.
Yönetmen: Philippa Lowthorpe
Senaryo: Rebecca Frayn, Gaby Chiappe
Oyuncular: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Suki Waterhouse, Greg Kinnear, Charlotte Spencer, Rhys Ifans, Phyllis Logan, Lesley Manville, Alexa Davies, Emma Corrin, Lily Newmark, John Heffernan, Ruby Bentall, Katy Carmichael, Lily Travers, Isis Hainsworth, Clara Rosager, Eileen O'Higgins, Loreece Harrison, Polly Kemp, Ria Zmitrowicz, Charlie Anson , Stephen Boxer, Collet Collins, Samuel Blenkin, Kajsa Mohammar, Emma D'Arcy, Emily Tebbutt
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Misbehaviour
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 106 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 19.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com