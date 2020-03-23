Misbehaviour Filmi Misbehaviour filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Misbehaviour filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Londra'da düzenlenen Miss World, dünya üzerinde en çok izlenen güzellik yarışmasıdır. Ancak 1970 yılındaki yarışmada yaşananlar, diğer yıllara göre bir hayli farklıdır. Efsanevi komedyen Bob Hope'un sunuculuğunu yaptığı yarışmada, hiç kimsenin aklından dahi geçmeyecek şeyler yaşanır. Yıllardır yapılmakta olan yarışmanın bu bölümü, adeta hafızalara kazınır. Yarışma heyecanlı bir şekilde devam etmekteyken, Kadın Özgürlüğü Hareketi'nin üyeleri tarafından aniden kesilir. Üyeler tarafından gerçekleştirilen bu eylemin amacı, güzellik yarışmaları ile kadınların aşağılandığını kamuoyuna duyurmaktır. Gecede yaşanan sansasyonel olay bununla da sınırlı değildir. Yarışma sonunda tarihte bir ilk gerçekleşerek, siyahi bir kadın Miss World seçilir.

Yönetmen: Philippa Lowthorpe

Senaryo: Rebecca Frayn, Gaby Chiappe

Oyuncular: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Suki Waterhouse, Greg Kinnear, Charlotte Spencer, Rhys Ifans, Phyllis Logan, Lesley Manville, Alexa Davies, Emma Corrin, Lily Newmark, John Heffernan, Ruby Bentall, Katy Carmichael, Lily Travers, Isis Hainsworth, Clara Rosager, Eileen O'Higgins, Loreece Harrison, Polly Kemp, Ria Zmitrowicz, Charlie Anson , Stephen Boxer, Collet Collins, Samuel Blenkin, Kajsa Mohammar, Emma D'Arcy, Emily Tebbutt

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Misbehaviour

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 106 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 19.06.2020

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Kaynak: InterSinema.com