MİSAFİRLİĞE GELDİĞİ KARDEŞİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, Şeyda Turan (30), misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Turan, Çorum'da toprağa verilirken, polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'da yaşayan Şeyda Turan, bir süre önce Samsun'da yaşayan kardeşinin yanına geldi. İddiaya göre, Şeyda Turan'ın kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler, içeri girdi. Turan'ı kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Turan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Turan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.