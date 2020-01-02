Misafirlerine sokak hayvanlarına ulaştırmaları için köpek maması hediye ettiler
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Misafirlerine sokak hayvanlarına ulaştırmaları için köpek maması hediye ettiler

Ordu'da Elif ve İhsan Akbulut, yeni doğan bebeklerini ziyarete gelen misafirlerine, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarına ulaştırmaları amacıyla köpek maması hediye etti.

02.01.2020 20:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:05

'da Elif ve İhsan Akbulut, yeni doğan bebeklerini ziyarete gelen misafirlerine, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarına ulaştırmaları amacıyla köpek maması hediye etti.

ilçesinde yaşayan , yılın ilk gününde özel bir hastanede "Tuna" adını verdikleri erkek bebek dünyaya getirdi.

Hastaneden taburcu edilen anne ve bebek, yakınlarını evlerinde misafir ediyor.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan İhsan Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlat sahibi olmanın mutluluğunun tarif edilemeyeceğini söyledi.

Akbulut, akrabalarını, arkadaşlarını evlerinde ağırladıklarını belirterek, çikolata ikramında bulundukları konuklarına, içerisinde köpek maması yer alan paketleri hediye ettiklerini aktardı.

Hayvanları çok sevdiklerini vurgulayan Akbulut, "Sokak hayvanlarına biz de elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Misafirlerine sokak hayvanlarına ulaştırmaları için köpek maması hediye ettiler
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