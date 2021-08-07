Mirziyoyev, 24 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimine yeniden aday
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Mirziyoyev, 24 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimine yeniden aday

Mirziyoyev, 24 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimine yeniden aday
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Özbekistan'ın görevdeki Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığına seçimine yeniden aday gösterildi.

Özbekistan'ın görevdeki Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığına seçimine yeniden aday gösterildi.

Özbekistan, 24 Ekim'de yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 5 siyasi parti arasında son olarak adayını açıklayan Özbekistan Liberal Demokrat Partisi, olağanüstü kurul toplantısında görevdeki Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilmesine karar verdi.

Yasa gereği, yalnızca siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da, Milli Diriliş Partisi'nden Alişer Kadirov, Adalet Sosyal Demokrat Partisi'nden Bahrom Abduhalimov, Ekoloji Partisi'nden Narzullo Oblomurodov cumhurbaşkanlığına adayı oldu. Halk Demokrat Partisinin adayı Maksuda Vorisova ise 2007'deki seçimlerde adaylığı gösterilen Dilaram Taşmuhammedova'dan sonra ikinci kadın aday oldu.

Cumhurbaşkanı adayının 35 yaşını doldurmuş, seçim öncesine kadar en az 10 yıldan beri Özbekistan'da kalıcı ikamet ediyor olması gerekiyor. Adayların doğrudan halk tarafından gizli oy usulüyle yapılan seçimlere katılabilmesi için ülkedeki toplam seçmen sayısının en az yüzde 1'inin imzasını toplaması gerekiyor. Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği ülkede son seçim, Aralık 2016'da yapılmış, seçimin galibi oyların yüzde 88.61'ini alan Şavkat Mirziyoyev olmuştu. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mirziyoyev, 24 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimine yeniden aday - Haberler
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