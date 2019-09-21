Miryokefalon Zaferi'nin 843. yılı kutlandı

21.09.2019 11:45

Anadolu'yu Türk yurdu olarak perçinleyen Miryokefalon Zaferi'nin 843'üncü yıldönümü, savaşın yapıldığı Bağırsak Boğazı bölgesinde zafer yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Miryokefalon Zaferi'nin 843'üncü yıl dönümü Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, İl Müftülüğü, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) iş birliğinde savaşın yapıldığı Bağırsak Boğazı bölgesinde kutlandı.



İlk olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı Alaaddin Camisi Sultanlar Türbesindeki programın ardından savaşın yapıldığı Bağırsak Boğazı bölgesinde devam eden programlar kapsamında şehitler için dualar edildi, ardından çok sayıda öğrencinin de katılımıyla Bal Kalesine kadar zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikler daha sonra Beyşehir Yolu üzerindeki Emir Kandemir Han'da devam etti. Mehteran konseri sonrası konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve KOTEV Başkanı Ercan Uslu, Miryokefalon Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler verilmiş bu topraklarda ecdadın izinde olduklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra bu kutlamaları çok daha görkemli şekilde, genç nesillere anlatmaya ve kendi şehrimizde tarih şuurunun oluşmasına katkıda bulunarak yapmaya gayret edeceğiz" dedi.



Programa katılan akademisyenlerden Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan ve Doç. Dr. Adnan Eskikurt da Miryokefalon Savaşı'nın Türk tarihindeki önemini anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Son olarak Konya Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Miryokefalon Zafer Oyunu izleyenlerin beğenisini topladı. - KONYA

Kaynak: İHA