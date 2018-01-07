Miroğlu'na Taziye İçin Ziyaretçi Akını

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yeğeni için Midyat ilçesinde bulunan taziye evi ziyaretçi akınına uğradı.



Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 47 yaşında hayata gözlerini yuman AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun ablasının oğlu Şerefhan Yıldız'ın taziyesi için Mardin'in yanı sıra Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun dört bir yanından Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya Mahallesine taziye için ziyaretçiler adeta akın etti. Taziyeleri kabul eden Miroğlu'nu acılı gününde, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile bazı sivil kuruluşlarının temsilcileri yalnız bırakmadı.



Taziye amacıyla kendisine telefon eden, bizzat gelerek acılarına ortak olan herkese minnettar olduğunu ifade eden Miroğlu, "Yaşadığımız acı günde dostlarımız, iş, sanayi ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri, Bölge aşiret liderleri bizi yalnız bırakmayarak yaşadığımız acıya ortak olmak için bizleri ziyaret etmeleri ve gerekse de telefon ile mesajlarıyla taziyelerini bildirip, başsağlığı dileklerini iletmeleri nedeniyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - MARDİN