Mirasımız Derneği, Kudüs'te kapanma eşiğine gelen Filistin hastanesine yardım çağrısı yapıyor

Mirasımız Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve mali kriz yüzünden kapanma aşamasına gelen "El-Makasid el-İslamiyye Hastanesi" için yardım kampanyası başlattı.

Derneğin Başkanı Muhammet Demirci AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere hizmet veren hastanenin içinde bulunduğu zor durumu anlattı.

"El-Makasid Hastanesi, derin bir mali krizle boğuşuyor. Bu kriz yüzünden hastane kapanma safhasına geldi." diyen Demirci, hastanenin 30 milyon dolar olan borcunu ödeyememesi durumunda İsrail'in hastaneye el koyma tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.

Hastanede çalışan 1000'den fazla kişi bir yıldır maaş alamıyor

Hastanenin Filistinliler için önemli olduğunu vurgulayan Demirci, "Hastane, Kudüslülere destek için kuruldu. Halihazırda 250 yatak kapasitesi bulunuyor. Kudüslülerin yüzde 80'i buradan sağlık hizmeti alıyor." ifadesini kullandı.

Hastanede çalışan 1000'den fazla kişinin yaklaşık bir yıldır maaşlarını alamadığını, hastaneye yeterli miktarda ilacın ulaşmadığını ve ihtiyaç olunan ilaçların da maddi yetersizlikten alınamadığını anlatan Demirci, "Mirasımız Derneği de Doğu Kudüs'teki sıkıntılara çözüm bulma çabaları kapsamında hastaneye destek olmak ve kapanmasını önlemek için yardım kampanyası başlattı. Hastane yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Türkiye'den yardımların geldiğini ancak bunların yeterli olmadığını söylüyor." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinin verilmesi konusunda yaşanan eksikliğin, çocuklar, yaralılar ve hastalarda kalıcı zararlara neden olduğunu belirten Demirci şunları kaydetti:

"Kudüs ve Gazze'den hastaneye gelenlerin maddi durumları genelde çok kötü oluyor ve hastane masraflarını karşılayamıyorlar. Hastane yine de onlara bakıyor. Bu da hastanenin mali durumunu olumsuz etkiliyor."

"Hastane Filistinlilerin mücadelesini destekleme açısından da önemli"

"El-Makasid, Filistinlilerin mücadelesini destekleme açından da çok önemli bir hastane. Çünkü Kudüs, Gazze ve Ramallah'tan gelenler olmak üzere çok sayıda Filistinliye hizmet veriyor." ifadesini kullanan Demirci, hastanenin ayrıca sağlık alanında çalışanları eğiten bir üniversite işlevi gördüğünü, kapatılmasının, Filistin sağlık sektöründe bir "çöküş" anlamına geleceğini söyledi.

Mirasımız Derneğinin hastanenin birikmiş borçlarını hafifletmek için Türkiye'de faaliyet gösteren tüm uluslararası kuruluşlar, sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve Türk resmi kurumları ile temasa geçtiğini belirten Demirci, derneğin amacının, hastaneye yapılması gereken acil yardımı, hızlı ve toplu hareket ederek en kısa sürede ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

"El-Makasid, İsrail'in teleferik projesini hayata geçirmek istediği bölgede bulunuyor"

Demirci, "Hastanenin borcu ödeyememesi durumunda ise İsrail, bunu hastaneye el koymak için bir sebep olarak öne sürebilir ve hastaneye bir vekil tayin edebilir. Daha sonra da hastane kapanabilir. Çünkü El-Makasid, konum olarak İsrail'in teleferik projesini hayata geçirmek istediği bir bölgede bulunuyor. Hastaneyi ele geçirmek projeyi tamamlama açısından önemli bir merhale." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Kudüs'te Filistin Kızılayına bağlı, Augusta Victoria (El-Muttala) Hastanesi, El-Makasid Hastanesi, St. Joseph Hastanesi, St. John's Göz Hastanesi, Filistin Kızılay Doğum Hastanesi ve Prenses Besma Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere altı sağlık kurumu bulunduğunu aktaran Demirci, bu kurumların tamamının mali kriz içinde olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yusuf