Miran diziden ayrıldı mı? Hercai Miran ölüyor mu, Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin merakla takip edilen dizisi Hercai, geçtiğimiz günlerde bir vedayla karşılaşmıştı. Reyyan'ın kardeşi rolünde olan oyuncunun ardından Miran diziden ayrıldı mı? Hercai Miran ölüyor mu, Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu? sorularının cevapları da merak edildi.

Hercai 57. bölümüyle ekrana gelirken izleyiciler Miran diziden ayrıldı mı? Hercai Miran ölüyor mu, Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu? sorularının cevaplarını merak etti.

HERCAİ MİRAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.

HERCAİ MİRAN AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Tam adı: Süreyya Akın Akınözü

Doğum tarihi: 22 Eylül 1990

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: Ankara

Eğitim: Kaliforniya Üniversitesi, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Santa Monica College

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 29 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019- Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu