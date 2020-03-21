Miraç Kandili mesajları 2020 - Anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları, kısa kandil mesajları
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Kandil Dağı, Dini, Güncel

Miraç Kandili mesajları 2020 - Anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları, kısa kandil mesajları

Hayırlı kandiller! Miraç Kandili mesajları, İslam dininde en kutsal zamanlardan, Recep ayının 27. gecesi olan Miraç gecesinde önem arz ediyor. Hz. Peygamber (s.av)'in, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidişi ve oradan da Allah (c.c) katına yükselişini ifade eder. Anlamlı Miraç Kandili mesajları ve dualı Miraç Kandili mesajları..

21.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:45
Miraç Kandili mesajları 2020 - Anlamlı, resimli Miraç Kandili mesajları, kısa kandil mesajları

Miraç Kandili anlamlı mesajları ile sevdiklerinizin de dualarında yer edinin. 2020 Miraç Kandili mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram üzerinden gönderilmeye hazır. Miraç Kandili önemi nedir? İslam dünyasında dualar, namazlar ve oruç tutularak geçirilen Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler neler merak ediliyor. Hz. Muhammed (s.a.v)'ın Allah (c.c) katına yükseldiği bu anlamlı günde en güzel Miraç Kandili mesajları ile dua zincirinde bulunun! İşte, 2020 anlamı Miraç Kandili mesajları...

ANLAMLI MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz mübarek olsun.

Gel ey Muhammed (S.A.V.) bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun...

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed (S.A.V.) komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun...

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun...

Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Hayırlı Kandiller.

Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olunan kullarından eylesin... Hayırlı kandiller...

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

(O gece) göğe yükseltildim. Öyle bir makâma çıktım ki, orada kalemlerin (kaderi yazan kalemlerin) gıcırtıla­rınıduyuyordum."(Buhârî, Salât, Hadisi Şerif)

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Süphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.'Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun...

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

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