Minyatür Boğa Mezbahadan Kurtarıldı - Haberler
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Minyatür Boğa Mezbahadan Kurtarıldı

DailyMotion.com - Güncel
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Almanya'da Bavyera'daki bir çiftliğin en yeni üyesi bu minik boğa. Napolyon adlı minyatür boğanın boyu, doğuştan gelen genetik bir bozukluk nedeniyle sadece 80 santimetre. Çiftliğin sahibi Napolyon'u, doğduğu çiftlikten mezbahaya gönderilmek üzereyken kurtarmış.

Almanya'da Bavyera'daki bir çiftliğin en yeni üyesi bu minik boğa. Napolyon adlı minyatür boğanın boyu, doğuştan gelen genetik bir bozukluk nedeniyle sadece 80 santimetre. Çiftliğin sahibi Napolyon'u, doğduğu çiftlikten mezbahaya gönderilmek üzereyken kurtarmış. Napolyon, Pazar günleri ziyaretçilere açık olan çiftliğin şu an en dikkat çeken üyelerinden

DailyMotion.com - Güncel

Genetik, Bavyera, Almanya, Güncel, Haberler

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