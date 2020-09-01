Pera Müzesi Öğrenme Programları, Minyatür 2.0 sergisinden ilham aldı 4-12 yaş arasına yönelik programda çocuklar, baskı, sulu boya, tempera boya gibi farklı tekniklerle yaratıcılıklarını geliştirirken, minyatür sanatını daha yakından tanıyacaklar. Zoom Meeting uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi sergi turları 15 Eylül'de başlıyor.

Pera Müzesi'nin, minyatür sanatının güncel yorumlarını sanatseverlerle buluşturduğu "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" adlı yeni sergisi, renkli çocuk atölyelerine ilham oldu. Pera Öğrenme tarafından farklı yaş gruplarına özel hazırlanan videoyla evde atölye programı, minyatür, kolaj, maket, sulu boya, kâğıt ve toprak boya yapımı gibi farklı alanlara odaklanıyor. Pera Öğrenme ekibi rehberliğinde çevrimiçi sergi turuna katılan minikler, daha sonra klasik ve çağdaş uygulama teknikleri ile kendi sanat eserlerini üretiyor.

Evde etkinlik yapmayı kolaylaştıran çevrimiçi program kapsamında, seçilen atölyenin malzemelerini içeren bir paket ya da yapım aşamalarını anlatan videolar katılımcılara ulaştırılıyor. Evde atölye paketlerini teslim alan çocuklar, her atölye kapsamında gerçekleştirilecek çevrimiçi sergi turlarına da ücretsiz katılım sağlayabiliyor.

4-6 yaş grubu kendi baskı kalıplarını tasarlıyor

Desen Desen Baskı Atölyesi'nde, yaklaşık 2000 yıl önce kullanılan baskı tekniği üzerine bilgi edinen katılımcılar, minyatürlerdeki örüntü doğa desenlerinden yola çıkarak, eva, sünger ve çeşitli geri dönüşüm malzemeleriyle kendi baskı kalıplarını hazırlıyor ve akrilik boyalarla renkli motifler yaratıyor. Geometrik desenlere odaklanan atölye, çocukların el-göz koordinasyonunu ve ince motor yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

7-9 yaş grubu hareketli renkleri minyatür desenlerine dönüştürüyor

Sanat ve bilimi buluşturan Renklerle Deney: Sulu Boya atölyesinde, sulu boya teknikleri ile deneysel resim yapmayı öğrenen katılımcılar, renklerin kağıt üzerinde oluşturduğu sürpriz şekilleri keşfe çıkıyor. Sulu boya ile tuz, aseton gibi çeşitli malzemeleri karıştırıp deneyler yapan çocuklar, ortaya çıkan renk kümeleri ile minyatürlerdeki manzaraları andıran soyut desenler yaratıyor.

10-12 yaş grubu doğal malzemeleri keşfediyor

Minyatürlerde kullanılan toz pigmentler ve yumurtayla tempera boya hazırlamayı öğreten Doğadan Sanat: Tempera Boya Atölyesi'nde çocuklar, keşfettikleri bu yeni malzemeyi, geri dönüşüm yöntemiyle üretilmiş el yapımı kağıtlar üzerine uyguluyor.

Kaynak: Bültenler