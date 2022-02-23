Minsk Anlaşması nedir sorusu Putin'in açıklamalarının ardından gündem oldu. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk'i resmi olarak tanıyan Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni bir açıklamada bulunarak dünyaya adeta rest çekti. Putin, "Minsk Barış Anlaşması artık yok" ifadelerini kullandı. Peki, Minsk Anlaşması nedir? Minsk Anlaşması maddeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

MİNSK ANLAŞMASI NEDİR?

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk, Luhansk ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı.

Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etti. Minsk II de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam ediyordu.

MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ NELERDİR?

Ateşkes 15 Şubat 2015 yerel saatle 00:01'de başlayacak.

Ağır silahlar 16 Şubat'ta geri çekilecek ve iki hafta içinde tamamlanacak

Tüm mahkumlar serbest bırakılacak; savaşa katılanlar için af çıkarılacak

Ukrayna topraklarından tüm yabancı birliklerin ve silahların geri çekilecek. Tüm yasadışı gruplar silahsızlandırılacak.

Ukrayna, kısıtlamaları kaldırarak isyancı bölgelerde normal yaşamın yeniden başlamasına izin verecek.

İnsani yardımların dağıtımı, nakliyesi ve güvenliğinin sağlanacak.

2015 yılı sonuna kadar isyancı bölgelerde ademi merkeziyetçiliği mümkün kılacak anayasal reform yapılacak.

Ukrayna, 2015 yılı sonuna kadar koşullar yerine getirilirse Rusya ile sınırını kontrol edecek.

"Lugansk ve Donetsk'e statü veren" kanun kapsamında bu bölgedeki yerel seçimlere ilişkin konuların üçlü temas grubu çalışmaları çerçevesinde görüşülüp, karara bağlanacak. AGİT bu süreçte gözlemci olarak yer alacak.

Anlaşma maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçmesi için üçlü (Kiev-Donetsk-Lugansk) çalışma ve temas grupları oluşturulacak.

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