Miniklerin mavi kapak robotları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Miniklerin mavi kapak robotları

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Miniklerin mavi kapak robotları -'Geri Dönüşüm Robotu Üretiyorum ve Çevreyi Koruyorum' etkinliği düzenlendi Eğitmen Serpil Yılmaz, "Çocuklara çevre bilinci aşılanmış oluyor" Bilecik'te pet şişe kapaklarından robotlar yapan minikler, 'Geri dönüşüm robotu üretiyorum sizlerde çevreyi koruyun'...

Miniklerin mavi kapak robotları

-'Geri Dönüşüm Robotu Üretiyorum ve Çevreyi Koruyorum' etkinliği düzenlendi

Eğitmen Serpil Yılmaz,

"Çocuklara çevre bilinci aşılanmış oluyor"

BİLECİK - Bilecik'te pet şişe kapaklarından robotlar yapan minikler, 'Geri dönüşüm robotu üretiyorum sizlerde çevreyi koruyun' diyerek de büyüklere mesaj verdi.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki gibi Türkiye'de yaşanan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak adına halk kütüphanelerinde eğitim, araştırma, sanat, bilim gibi toplumun ilgi duyduğu konularda ve boş zamanları değerlendirmek amacıyla Kütüphane Yaz Programı adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Bilecik Halk Kütüphanesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğinde 5-7 yaş arası minik öğrencilere 'Geri Dönüşüm Robotu Üretiyorum ve Çevreyi Koruyorum' etkinliği düzenlendi. Minikler geri dönüşüm için kullanılan pet şişe kapaklarından robotlar yaparak, keyifli anlar geçirdiler. Renkli kapaklarla robot oluşturan minikler, hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de kapaklar geri dönüşüme kazandırdılar.

"Çocuklara çevre bilinci aşılanmış oluyor"

Etkinliğin amacının geri dönüşüme farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Eğitmen Serpil Yılmaz, "Bugün burada Bilecik Halk Kütüphanesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliği ile yeni bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu etkinlikte geri dönüşüm robotu üreteceğiz. Geri dönüşüm robotu yapmamızın amacı çevreye katkı sağlamak. Geri dönüşüme farkındalık oluşturmak, hem çocuklar çevre bilincini almış oluyor hem de güzel bir vakit geçirmiş oluyorlar" dedi.

Öte yandan 8 yaşındaki Turay etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, "Bunu biz geri dönüşüm için yaptık. Etkinlikte çok eğlendik, uzun çubuklardan yaptık bir de su şişesi kapağından" dedi.

Miniklerin mavi kapak robotları
Miniklerin mavi kapak robotları
Miniklerin mavi kapak robotları
Miniklerin mavi kapak robotları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Hande Yener Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Miniklerin mavi kapak robotları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:56:38. #1.14#

title