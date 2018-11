Miniklerin başkanlık yarışındaki vaatleri büyüklerini aratmadı

Çocuk meclisine başkan olmak için kıyasıya yarıştılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2015 yılında kurulan Çocuk Meclisine başkan olmak için yarışan ilköğretim öğrencileri, birbirinden ilginç vaatleriyle minik arkadaşlarını etkilemeye çalışırken renkli görüntüler yeni dönemi için başkan seçimi toplantısını yaptı. Minikler hazırladıkları projelerle arkadaşlarından oy topladı.

İzmit Belediyesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Çocuk Meclisindeki ilk ve ortaokul öğrencilerin başkanlık yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrenciler, kendilerini geliştirmek, projelerini tanıtmak ve çocuk haklarını öğrenmelerine imkan sağlayan meclisin yeni döneminde başkan olmak için tüm hünerlerini sergilediler. Yeni dönemin başkan seçimi için meclis toplantı salonunda bir araya gelen 222 öğrenci, adayların vaatlerini dinlediler. Meclis başkanı oldukları zaman yapmak istedikleri yenilikleri anlatan 1 kız ve bir erkek başkan adayı, arkadaşlarından oy istedi.

Büyük siyasetçileri kıskandıran vaatler verdiler

Kendilerini ve arkadaşlarını ilgilendiren her soruna çözüm bulmak için yarışan öğrencilerin verdiği vaatler, meclis salonunda ilgiyle takip edildi. Konuşmaların ve tanıtımların ardından katılımcı minikler, başkan seçimi için sandık başına giderek oy kullandılar. Öğrenciler salonda seçim heyecanı yaşarken, velileri de meclis dışında yaşanan heyecanlı seçimin sonucunu beklediler. Büyüklerini aratmayan vaatler veren başkan adaylarından İsmail Yiğit, "Sporla alakalı işler planlıyorum. Okulumuzda futbol, voleybol basketbol ve şampiyonalar düzenlenmesini istiyorum. Çocukların ormanda daha çok zaman geçirmesini, bir fidan ekerek ağaç dikmek, orman oluşturmak istiyorum" dedi.

"Herkes fikrini söylüyor başkan olmak için"

Rakibine başkanlığı kaptırmamak için yoğun çaba harcayan Zeynep Atalay adlı 3. sınıf öğrencisi ise, "Burada olmamız için imkan sağlayan öğretmenlerime ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes fikrini söylüyor, başkan olmak için hazırladıkları konuşmaları okuyorlar" diye konuştu.

Minik Zeynep, Çocuk Meclisinin yeni başkanı oldu

Tanıtımların ardından oy kullanan minik öğrenciler heyecanla sonuçları bekledi. Yaptığı tanıtımla arkadaşlarından en çok oy toplayan öğrenci Zeynep Sena Gönüllü ve Yusuf İhsan Turgut oldu. Başkan yardımcısı olmaya ise Elif Ece Karakal ve Samet Akman hak kazandı. İzmit Belediyesi'nin organize ettiği Çocuk Meclisi'nde minikler her ay bir araya gelecek, birbirlerinin ihtiyaç ve isteklerini dinleyip toplantı yapacaklar.

"Başkan adaylığı ile ilgili aslında çok endişeliydim"

Aldığı oylarla başkan olmaya hak kazanan Zeynep Sena Güllü ise, "Başkan adaylığı ile ilgili aslında çok endişeliydim. her an başkanlık adaylığını kaybedecekmişim gibi hissediyordum. Seçim sürecinde en çok konuşmaya odaklandım. Öğretmenleri ve arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. En çok arkadaşlarım yardım etti. Onlar olmasaydım başarabileceğime inanmıyordum. Vaat ettiğim şeylerin genellikle okulla ilgili şeyler olmasını daha çok istiyorum. Okulların kaynaşmasını vaat ettim. Benim için okulların kaynaşması çok önemli. Başka okullardan da arkadaşlarımız olabilir. Hazırladığım afişlerin ise rengarenk olmasını istedim. Çünkü daha dikkat çekebilir ve akılda kalabilir. Arkadaşlarıma da küçük şeker ikramlarında bulundum" ifadelerini kullandı.

Velilerde heyecanla bekledi

Minik öğrenciler meclis başkanı olmak için tanıtım yaparken aileleri de onları yalnız bırakmadı. Toplantı salonunun önünde heyecanla bekleyen velilerden Sebahattin Dal, "Oğlumuz için heyecanlıyız. Projeyi çok beğendik bu sene ilk defa katılıyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, yapmış olduğu etkinlikler çok güzel. Çocuklar için de çok güzel. Fikirlerini ortaya koyuyorlar, İçlerindeki atılımı ortaya çıkartmaya çalışıyorlar" diye konuştu.